Москва, 23 июня, 2016, 14:51 — ИА Регнум. Необходимо воспользоваться «югославским сценарием» для бомбежки правительственных войск в Сирии, такое предложение было направлено сотрудниками Госдепартамента США в Белый дом 17 июня 2016 года, о чем пишет New York Times со ссылкой на текст документа.

en.wikipedia.org Улица Белграда после бомбардировки НАТО

Шеф-редактор Восточной редакции ИА REGNUM Станислав Тарасов прокомментировал предложение сотрудников дипломатического ведомства США, согласно которому Вашингтон должен взять на себя более активную военную роль в Сирийской Арабской Республике, «разумно» применив удалённое оружие и оружие с воздуха, что, по мнению авторов меморандума, могло бы продвинуть дипломатический процесс под руководством США:

«Это чисто провокационное предложение и решение, которое ориентировано на внутренне потребление с учетом хода избирательной кампании США. Кстати говоря, последнее время Конгресс США стали отличать так называемыми нестандартными решениями и призывами, которые вызывают больше раздражение мирового сообщества, нежели способствуют выработке конкретных подходов по урегулированию той или иной важной международной проблемы.

Что касается конкретно Сирии, то, как известно, США возглавляет международную коалицию по борьбе с ИГИЛ (структурой, запрещенной в России). Эта коалиция наносит бомбовые удары по ее позициям. С другой стороны, США являются участником женевского процесса по политико-дипломатическому регулированию сирийского кризиса. В то же время Россия также оказывает поддержку Башару Асаду в борьбе за сохранение сирийской государственности, и ее авиация наносит боевые удары по позициям радикальных исламистов. На этом направлении осуществляется и координируется совместная деятельность между Москвой и Вашингтоном. Другое дело, что США до сих пор не представили так называемый список участников женевского процесса, то есть до сих пор нет четкого представления о силах сирийской оппозиции, к чему неоднократно призывала Россия.

На этом фоне заявления американцев осуществить бомбардировку по «югославскому сценарию» выглядят странно и деструктивно. Вряд ли Белый дом будет руководствоваться такими пожеланиями».

Шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик также прокомментировал предложение Госдепа:

«Желание сотрудников Госдепа побомбить Сирию, как Югославию, в принципе, понятно. За прошедшие с момента агрессии против Югославии годы, США так ничему не научились, демонстрируя всему миру свой звериный оскал. Поэтому не удивительно, что все большее число стран в мире отказываются поддерживать внешнюю политику США, основанную исключительно на вторжениях, агрессии и убийстве мирных жителей той или иной страны. Но времена изменились — Россия сейчас совсем не та, что была при Борисе Ельцине. И если раньше без нашего одобрения ни стреляла ни одна пушка в Европе, то сегодня, как мы видим по Сирии, если мы захотим, то и ракеты-самолеты не полетят. Поэтому сотрудники Госдепа свои хотелки могут спрятать куда подальше».