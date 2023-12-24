Москва, 23 июня, 2016, 14:51 — ИА Регнум. «Антитеррористический» пакет законопроектов Госдума обсудит во втором чтении 24 июня, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня. Комитет по безопасности рекомендовал Госдуме новую версию поправок в антитеррористическое законодательство.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

В частности, исключена норма, предполагавшая ограничить выезд за пределы России гражданам, имеющим судимость за террористические преступления. Также исключены нормы, касающиеся возможности лишения гражданства РФ.

Одобренные ранее профильным комитетом по безопасности поправки предусматривают основания для лишения гражданства РФ на основании письменного волеизъявления. Так, «лицо, считается добровольно вышедшим из гражданства (утратившем гражданство) РФ» вследствие «поступления на военную службу, службу (работу) в органах безопасности, в правоохранительных органах, в том числе судах, иностранного государства — со дня вступления на такую службу (работу)». Таким образом, отслужившие в армии, например, Израиля могут лишиться гражданства РФ.

Кроме того, согласно предыдущей редакции поправок, считаться добровольно вышедшими из гражданства РФ будут лица, осуществляющие без согласия полномочных органов РФ деятельности в международных организациях (объединениях), в деятельности которых Россия не принимает участия, если иное не предусмотрено международным договором РФ — со дня поступления на такую службу.

Также, в добровольном порядке лишаются гражданства лица, совершившие преступления, предусмотренные статьями 205−206, 208, 211, 277−282.3, 360 и 361 Уголовного кодекса РФ.

При этом прописывается, что «выход из гражданства РФ в форме совершения действий не допускается, если гражданин РФ не имеет иного гражданства и гарантий его приобретения».

Выход из гражданства РФ на основании письменного волеизъявления не допускается, если гражданин имеет не выполненное перед РФ обязательство, установленное федеральным законом; привлечен компетентными органами России в качестве обвиняемого по уголовному делу либо в отношении его имеется вступивший в законную силу и подлежащий исполнению обвинительный приговор суда.

Что касается пятилетнего ограничения выезда за территорию РФ за «террористические преступления», то речь шла о судимых за теракт, содействие террористической деятельности, публичные призывы к терроризму и его оправданию, прохождение обучения в террористических лагерях, организацию террористического сообщества и террористических организаций, незаконного вооруженного формирования.

Кроме того, ограничение, согласно предлагавшимся поправкам, могло бы коснуться гражданина, который имеет судимость за угон воздушного или водного судна, за уничтожение или повреждение лесных насаждений.