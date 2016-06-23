Владимир, 23 июня, 2016, 14:49 — ИА Регнум. Во Владимирской области спасатели ищут ребенка 2009 года рождения, который предположительно утонул в реке Клязьма около поселка Пировы-Городищи Вязниковского района. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области, мальчик пропал во время купания вечером 22 июня.

Василий Поленов. Река Клязьма. Жуковка. 1888

«По имеющейся информации вечером 22 июня компания детей из четырех человек без разрешения взрослых пошла купаться на реку Клязьма, один ребёнок пропал. Самостоятельные поиски ребёнка, организованные родственниками, результата не дали», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас в зоне поиска работают 90 человек, используется 12 единиц техники, шесть плавательных средств. Водолазы обследуют дно, патрульные группы ищут ребенка на местности. Кроме того, примерно на место прибудет вертолет МЧС России Ми-8, который также будет подключен к поиску пропавшего.