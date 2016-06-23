Ростов-на-Дону, 23 июня, 2016, 14:48 — ИА Регнум. На первом летнем учебно-тренировочном сборе в Австрии футбольный клуб «Ростов» проведёт два контрольных матча. Предстоящие товарищеские поединки пройдут с командами Венгрии и Чехии — «Уйпештом» и «Славией». Об этом ИА REGNUM 23 июня сообщили в пресс-службе жёлто-синих.

vk.com/fcrostov Игроки ФК «Ростов» на сборе

Так, с венгерским коллективом подопечные Курбана Бердыева встретятся 24 июня. Соперник у дончан серьезный, так как 20 раз становился обладателем титула чемпиона страны и 9 раз выигрывал национальный Кубок. По итогам прошлого сезона «Уйпешт» занял шестое место в чемпионате Венгрии.

28 июня жёлто-синим предстоит встреча с ещё одним грозным оппонентом — «Славией». Чешская команда трижды была чемпионом Чехии, а по итогам сезона 2015/16 расположилась на пятой строчке в турнирной таблице национального чемпионата.

Напомним, что сбор игроков «Ростова» проходит в городе Кессене. Туда команда Бердыева прибыла 15 июня. Срок окончания сбора — 28 июня.

Подробнее: Футболисты «Ростова» готовятся к сезону 2016/17 в австрийском Кессене

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к сезону 2016/17 футболисты готовятся под четким руководством Курбана Бердыева. Но контракт с наставником по-прежнему не оформлен. Пока договорённость о продолжении работы туркменского специалиста на посту главного тренера ФК «Ростов» существует только в устной форме. Пообещал остаться на Дону Бердыев губернатору Василию Голубеву.