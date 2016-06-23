Женева, Швейцария, 23 июня, 2016, 14:46 — ИА Регнум. США переживают настоящую «эпидемию» героиновой зависимости, подстегиваемой низкой ценой и доступностью наркотика, заявили в ООН 23 июня. Об этом сообщает Reuters.

Psychonaught Героин

К такому выводу пришли авторы доклада Управления ООН по наркотикам и преступности. По их данным, в 2014 году число людей, страдающих героиновой зависимостью в США, выросло до одного миллиона человек — почти в три раза по сравнению с 2013 годом.

«В США настоящая обширная эпидемия героиновой зависимости», — отмечает ведущий эксперт управления Ангела Ме. «Эти показатели самые высокие за последние 20 лет», — добавила она, подчеркивая, что негативная тенденция не преодолена.

По мнению Ангелы Ме, такой рост может быть связан с тем, что в США был принят ряд законодательных инициатив, с помощью которых стало сложнее использовать медицинские препараты на основе опия в наркотических целях, в частности, оксидона.

«В результате произошло частичное смещение со злоупотребления этих препаратов-опиойдов на героин», — отмечает эксперт.

Она также утверждает, что росту числа страдающих наркотической зависимостью способствуют доступность героина на рынке и его низкая цена.