Брат Рафаэля Корреа готов сменить его на президентском посту
Кито, 23 июня, 2016, 14:43 — ИА Регнум. Далекий от большой политики Фабрицио Корреа, брат нынешнего президента Рафаэля Корреа, заявил, что не исключает своего участия в президентских выборах в феврале 2017 года. В ответ на вопрос, какие политические организации ему могли это предложить, старший брат главы правительства и предприниматель предпочел не называть имена, но уверенно заявил, что ему легче сказать, кто ему этого не предлагал — стать кандидатом в члены парламента Эквадора или даже выставить свою кандидатуру на пост президента Республики. Фабрисио Корреа подчеркнул, что, если граждане думают, что он может что-то реально сделать для своей страны, то он готов сотрудничать и стать реальной альтернативой своему брату, сообщает «Эквадор сегодня». Отметим, что отношения между братьями имеют довольно сложный характер.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, сам Рафаэль Корреа не намерен выставлять свою кандидатуру на предстоящих выборах и планирует уехать из страны на постоянное проживание в Голландию, откуда родом его супруга.
Оппозиция уже определилась с возможными кандидатами на пост президента страны. О своем желании баллотироваться в президенты заявил и бывший Генеральный прокурор Эквадора по имени Вашингтон Песантес. А также, известный политик по имени Ленин. Ленин Уртадо Ангуло, сын убитого семнадцать лет назад чернокожего лидера Хайме Уртадо Гонсалеса, объявил, что намерен принять участие в президентских выборах 2017 года. Во время мероприятия в Гуаякиле, посвященного годовщине смерти его отца, Уртадо заявил, что планирует объединить различные левые движения, чтобы вернуть народу права, «которые он потерял», писало ранее ИА REGNUM .