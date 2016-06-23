Кито, 23 июня, 2016, 14:43 — ИА Регнум. Далекий от большой политики Фабрицио Корреа, брат нынешнего президента Рафаэля Корреа, заявил, что не исключает своего участия в президентских выборах в феврале 2017 года. В ответ на вопрос, какие политические организации ему могли это предложить, старший брат главы правительства и предприниматель предпочел не называть имена, но уверенно заявил, что ему легче сказать, кто ему этого не предлагал — стать кандидатом в члены парламента Эквадора или даже выставить свою кандидатуру на пост президента Республики. Фабрисио Корреа подчеркнул, что, если граждане думают, что он может что-то реально сделать для своей страны, то он готов сотрудничать и стать реальной альтернативой своему брату, сообщает «Эквадор сегодня». Отметим, что отношения между братьями имеют довольно сложный характер.

Антонис ван Дейк. Лорд Джон Стюар и его брат, лорд Бернард Стюарт. 1638

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сам Рафаэль Корреа не намерен выставлять свою кандидатуру на предстоящих выборах и планирует уехать из страны на постоянное проживание в Голландию, откуда родом его супруга.

Оппозиция уже определилась с возможными кандидатами на пост президента страны. О своем желании баллотироваться в президенты заявил и бывший Генеральный прокурор Эквадора по имени Вашингтон Песантес. А также, известный политик по имени Ленин. Ленин Уртадо Ангуло, сын убитого семнадцать лет назад чернокожего лидера Хайме Уртадо Гонсалеса, объявил, что намерен принять участие в президентских выборах 2017 года. Во время мероприятия в Гуаякиле, посвященного годовщине смерти его отца, Уртадо заявил, что планирует объединить различные левые движения, чтобы вернуть народу права, «которые он потерял», писало ранее ИА REGNUM .

