Москва, 23 июня, 2016, 14:47 — ИА Регнум. В Москве выявлена группировка лиц, которые незаконно вскрыли порядка 320 почтовых посылок: похищение вещей производили работники «Почты России» на стадии сортировки. Об этом сообщили в пресс-службе «Почты России».

minsvyaz.ru «Почта России» за работой

Факты хищений установлены в ходе проведённой службой безопасности «Почты России» проверки. Под подозрение попали пять сотрудников одного из московских сортировочных почтамтов. Сумма ущерба, причинённого этими лицами, по предварительным данным, составила приблизительно 75 тысяч рублей.

По факту случившегося может быть возбуждено уголовное дело — материалы уже переданы в правоохранительные органы. Отмечается, что потерпевшим будет возмещён материальный ущерб.