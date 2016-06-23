Москва, 23 июня, 2016, 14:39 — ИА Регнум. Законопроект, уточняющий обстоятельства, исключающие преступность деяний при самообороне, внес в Госдуму депутат Антон Беляков, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня. Согласно предлагаемым поправкам в Уголовный кодекс, не будет являться преступлением причинение вреда нападающему, если преступник незаконно вторгся в пределы частной собственности жертвы или любое помещение (дом, квартира, дача, офис), занимаемое ею на законных основаниях.

pixabay.com Самооборона?

Также действия обороняющегося не будут являться превышением пределов самообороны, если они направлены на защиту лиц, находящихся в заведомо беспомощном состоянии.

«Наши граждане не должны бояться защищать себя, свой дом, жизнь и здоровье своих близких. Они должны иметь полное право на самооборону, в том числе с использованием оружия», — считает Беляков.

Зачастую граждане, спасающие свою жизнь и здоровье от преступников, сами становятся субъектами уголовного преследования, отметил сенатор.

«В последние годы в России существенно обострилась криминогенная обстановка, — заявил Беляков. — Из забытых девяностых вернулись рэкет, массовые бандитские разборки, грабежи, сопряженные с использованием насилия. В большинстве подобных случаев у жертв нет возможности незамедлительно обратиться в полицию, и они вынуждены рассчитывать только на свои силы. Однако, в случае причинения вреда здоровью нападающего, правоохранительные органы изначально начинают трактовать действия оборонявшегося лица как преступление. То есть рассматривают случившееся как угодно, но только не как необходимую оборону и даже не как ее превышение».

«Другой аспект этой проблемы — неоднозначность правоприменительной практики законодательства о самообороне в случае, когда обороняющийся защищает лицо, находящееся в заведомо беспомощном состоянии, например, ребенка, — отмечает Беляков, — Думаю, все помнят случай, когда в 2008 году житель Санкт-Петербурга Александр Кузнецов спас своего 8-летнего пасынка от насильственных действий со стороны педофила. Несмотря на общественный резонанс, Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга посчитал доказанной вину Кузнецова «в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека» и приговорил его к двум с половиной годам колонии строгого режима».