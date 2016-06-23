Москва, 23 июня, 2016, 14:37 — ИА Регнум. На юге столицы стражи порядка задержали молодого мужчину по подозрению в хулиганстве и незаконном хранении оружия. Москвич переделал массогабаритный макет автомата в боевой, сообщает 23 июня пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

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Вечером 21 июня в отделение полиции по Даниловскому району поступила информация о выстрелах на Автозаводской улице. Спустя 10 минут полицейским удалось задержать 28-летнего мужчину с автоматом.

Как установили специалисты, москвич самостоятельно переделал макет автомата «ММГ-АК105» в огнестрельное оружие калибра, близкого к 4, относящееся к категории гладкоствольного.

По факту происшествия возбуждены уголовные дела по ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» и ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Подозреваемый обязан явиться на встречу со следователями.