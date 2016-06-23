Красногорск, 23 июня, 2016, 15:08 — ИА Регнум. 22 июня 2016 года в Подмосковном Нахабино состоялся деловой форум «Подмосковье — комфортная среда». Организаторы форума, газета «Ведомости» и Ассоциация застройщиков Московской области, ставили своей основной целью провести диалог власти и девелоперов по вопросу ключевых направлений современной стратегии развития городов Подмосковья, ориентированной на создание комфортной среды для жителей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строитель

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, открыл форум Герман Елянюшкин, заместитель председателя правительства Московской области, курирующий вопросы градостроительной политики и строительного комплекса в Подмосковье. В своем докладе Елянюшкин подчеркнул комплексный подход властей к вопросу создания комфортной среды для жителей региона и привел статистику результатов проделанной за три года работы. «Решая приоритетные задачи, поставленные губернатором Московской области Андреем Воробьевым, за три года мы достигли серьезных показателей по улучшению социальной инфраструктуры региона: совокупный объем инвестиций составил более 200 млрд рублей, только в 2015 году было построено более 300 детских садов, в 2016 году запланирован ввод в эксплуатацию 24 новых школ, ведется строительство трех перинатальных центров и двух роддомов».

По его словам, после снятия острых проблем недостаточного количества объектов социальной инфраструктуры основные программные меры градостроительной политики в сфере создания комфортной среды в Московской области ориентированы на переход к повышению качества среды проживания. Меры в этом направлении включают в частности создание новых и развитие существующих общественных пространств (парков, прогулочных зон, велосипедных дорожек).

Отдельной задачей в рамках общей стратегии создания комфортной среды в Подмосковье является создание новых рабочих мест в области и снижение уровня трудовой маятниковой миграции. Как отметил Елянюшкин, в настоящее время среди покупателей нового жилья в Московской области доля москвичей находится в среднем на уровне 20−30%, а в отдельных проектах этот показатель достигает 50−60%.

Создание комфортной среды для населения в Московской области возможно только при комплексном подходе и реализации совместных действий и мероприятий со стороны властей и застройщиков, прежде всего в сфере развития новой и модернизации существующей транспортной инфраструктуры, а также решения вопроса обманутых дольщиков и переселения жильцов из ветхого и аварийного жилого фонда, уверен докладчик.

Разработка проектов современных жилых комплексов обязательно должна вестись с учетом коренных изменений потребностей людей и текущих тенденций рынка. Об этом в своем докладе на форуме говорил Андрей Пучков, президент Ассоциации застройщиков Московской области, генеральный директор девелоперской компании Urban Group. Пучков отметил четыре основные тенденции рынка нового жилищного строительства в Подмосковье. Первая тенденция связана с ростом активности московских застройщиков на территории региона и, как следствие, формированием конкурентного поля жилых проектов с высоким уровнем цен не только в границах Москвы, но и на сопредельных территориях Московской области. Совместные усилия властей и инвесторов по созданию новых рабочих мест в Подмосковном регионе с достаточно высоким уровнем заработных плат является фактором, обеспечивающим определенный дополнительный спрос на рынке нового жилищного строительства в области. Сокращение доходов населения и возможностей ипотечного рынка в целом приводит к снижению покупательской активности на рынке жилья, и это обсловливает третью тенденцию рынка — четкое осознание застройщиками того, что за спрос покупателей нужно бороться. При этом спрос покупателей все больше смещается в сторону жилых проектов с качественной средой проживания, что является еще одной тенденцией развития рынка. В частности, фактор близости к лесопарку в Московской области начинает конкурировать с фактором близости к метро для проекта ЖК в Москве.

В конкурентной борьбе за спрос потенциальных покупателей ведущие застройщики все больше уделяют внимание разработке концепций проектов жилых комплексов как мини-городов, миниполисов. Будущим резидентам жилых комплексов предлагаются уже не квадратные метры жилья, а среда, в которой можно жить, работать, получать образование, отдыхать и выстраивать свои социальные контакты и связи.