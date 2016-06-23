Ташкент, 23 июня, 2016, 14:30 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и заместитель генерального секретаря ООН Джеффри Фелтман обсудили перспективы сотрудничества. Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство Узбекистана.

Sebastian Kluger Высохшее Аральское море. 2011

Фелтман прибыл в Ташкент для участия в работе заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)

«Стороны уделили отдельное внимание региональным вопросам, реализации двусторонних и многосторонних программ и проектов по смягчению последствий экологической катастрофы в бассейне Аральского моря», — говорится в сообщении.