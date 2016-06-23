Санкт-Петербург, 23 июня, 2016, 14:36 — ИА Регнум. Ремонт крейсера «Аврора» выполнен на 90%, он может быть завершен уже к 1 июля. Тем временем в Петербурге специалисты ВМФ уже готовят место для стоянки крейсера. Об этом сообщил ТАСС советник губернатора Санкт-Петербурга Игорь Курдин.

Jan Erik Forss Крейсер «Аврора»

По его данным, ежедневно на крейсере в Кронштадте работают 170−200 человек, а работы ведутся круглосуточно.

«В акваторию Невы сегодня ночью вошли плавсредства Ленинградской военно-морской базы, которые начали установку рейдового оборудования перед возвращением «Авроры» на место стоянки, — сказал Курдин.

По его словам, «Аврора» вернется в Петербург не позднее, чем за две недели до Дня ВМФ, который в этом году отмечается 31 июля.

После возвращения крейсера будет восстановлена музейная экспозиция корабля. К ней добавятся новые объекты. «На «Авроре» восстановят медицинский блок, на котором впервые в России было применено рентгеновское оборудование Работы по его обустройству будут завершены к 30 сентября 2016 года», — сказал Игорь Курдин.

Стоимость ремонтных работ на крейсере оценивается в 834 млн рублей, отмечает источник.

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Как сообщало ИА REGNUM, новая экспозиция на крейсере «Аврора» будет включать девять помещений и шесть тематических блоков, один из которых будет посвящен Октябрьской революции 1917 года. Также на крейсере будет оборудован специальный зал для выставок.

Крейсер 1-го ранга «Аврора» построен на Новом Адмиралтействе в Санкт-Петербурге в 1903 году. Крейсер «Аврора» принял участие в Русско-японской войне 1904−1905 годов, в том числе в Цусимском сражении 14−15 мая 1905 года, в Первой мировой войне 1914−1918 годов, в Гражданской войне в России 1918−1922 годов и в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов.

В 1956 году на крейсере «Аврора» был создан филиал Центрального военно-морского музея. В составе экспозиции насчитывалось около 300 музейных предмета.

21 сентября 2014 года крейсер «Аврора» покинул место своей стоянки и в сопровождении буксиров под разведенными мостами Невы отправился в док Кронштадтского морского завода. Корпус крейсера был очищен и заново покрашен, заменена донно-забортная арматура, отреставрирована деревянная внутренняя часть пера руля, заменены электрооборудование и система пожаротушения.