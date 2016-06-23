Киров, 23 июня, 2016, 14:27 — ИА Регнум. Республика Коми и Кировская область намерены создать межрегиональную авиакомпанию. Она может быть создана на базе межрегиональной компании-авиаперевозчика «Комиавиатранс».

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«Сейчас мы прорабатываем этот вариант, потому что в Кировской области, к примеру, есть аэропорт, но нет своей авиакомпании. Понятно, что в нынешних условиях одному региону иметь свою авиакомпанию тяжело с точки зрения управления и финансов. А вот создание межрегиональной компании вполне возможно, учитывая, что у «Комиавиатранса» достаточно неплохой парк воздушных судов», — заявил губернатор Кировской области Никита Белых.

«Сейчас мы вместе прорабатываем вопрос увеличения этого парка. И если такой проект будет реализован, то в России может появиться первая авиакомпания, которая принадлежит регионам, а не федеральному центру или частным структурам, — подчеркнул губернатор.

Кроме того, регион планирует продолжить сотрудничество по вопросам расширения поставок древесины и продукции деревообработки, активизировать работу по реализации государственной политики в области использования природного газа в качестве газомоторного топлива.

Также Кировская область и Коми планируют продолжить системный обмен опытом по созданию технологических и индустриальных парков, развития племенного животноводства и агротехнологий, информационных технологий.