Рязань, 23 июня, 2016, 14:27 — ИА Регнум. Сенатор от Рязанской области Игорь Морозов на своей странице в социальной сети призвал отправить в отставку министра спорта, туризма и молодежной политики Виталия Мутко, передает корреспондент ИА REGNUM. Позже в интервью он заявил о том, что этот вопрос может быть вынесен на заседании Совета Федерации.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Всех разогнать!

«Футбол нашей сборной — позор России, но выводы нужно делать: Мутко в отставку, команду разогнать и 15−20 лет развить только детский футбол!» — написал сенатор на своей странице.

Позже Игорь Морозов рассказал «Национальной службе новостей», что это его частное мнение, но он не исключает того, что вопрос будет вынесен на обсуждение в Совете Федерации.

ИА REGNUM напоминает, что сборная России по футболу покинула Чемпионат Европы, проиграв со счетом 3:0 сборной Уэльса. До этого представители России сыграли вничью с англичанами (1:1) и проиграли сборной Словакии со счетом 2:1. После вылета с чемпионата тренер сборной Леонид Слуцкий заявил о том, что футболистам нужен другой тренер, и решил покинуть пост.

Сам Игорь Морозов известен своими резкими заявлениями. Так, в январе 2016 года на своей странице в социальной сети он, комментируя деятельность главы Сбербанка Германа Грефа, написал следующее: «Не справился Греф и с прямым указанием президента создать глубокую переработку древесины, а не вывозить за границу «кругляк». Много с чем не справился в нулевые Греф, а теперь заявляет, что Россия — дауншифтер. Конченая скотина!»

Виталий Мутко возглавляет министерство спорта с 2008 года (до 2012 года — министерство спорта, туризма и молодежной политики). В 2015 году Мутко возглавил Российский футбольный союз — после неудачного выступления российской сборной по футболу на отборочных матчах было принято решение об отставке с поста главного тренера сборной Фабио Капелло, а следом — уходе с поста главы РФС Николая Толстых.