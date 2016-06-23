Новосибирск, 23 июня, 2016, 15:02 — ИА Регнум. Сразу пять одиночных пикетов прошло в Новосибирске 22 июня на площади около Оперного театра. Как раз в это время тысячи новосибирцев пришли сюда, чтобы послушать Седьмую симфонию Шостаковича.

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Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, пикетчики выдерживали необходимую дистанцию, поэтому полиция, которая находилась рядом, никаких действий по отношению к ним не предпринимала.

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Дом Татьяны Бойковой аварийным признали три года назад, но расселять не торопятся. «В 2013 году наш дом на Коммунстроевской, 215 признали аварийным. Дом очень сырой, прогнивший, с плесенью. У меня маленькие внучата, которые живут там же, стали часто болеть. Дом признали аварийным три года назад, а сносить не хотят. Бьемся, но не расселяют, хотя знаем, что в мэрии квартиры есть. Говорят же, что нет жилья. А по закону в течение полугода должны были расселить. Обращались мы и в администрацию Октябрьского района, и в прокуратуру. Но результатов нет. Мэр Анатолий Локоть нас пока не принимает, поэтому приходится пикетами добиваться. Других вариантов нет», — рассказала в интервью ИА REGNUM Татьяна Бойкова.

Василий Терехов пришел отстаивать свое право на участок земли. «Я ветеран боевых действий. Стою на очереди с 2007 года, как ветеран боевых действий, которому положен какой-то участок земли для индивидуального жилищного строительства. Земля не выделяется. Обращался в администрацию, письма писал, толку нет. Стоял в очереди сначала в Советском районе и был 166-м, потом сделали общую почему-то очередь, стал две тысячи какой-то. Говорят, опять вставайте в новосибирский сельский район. У меня друзья так же участники боевых действий стоят и в сельских районах, и никто ничего получить не может. Говорят, что нет земли, хотя у нас данные другие. По всем районам едешь и везде реклама: «Продам землю». Пикет — это просто-напросто уже порыв души, может удастся достучаться до каких-нибудь небес», — прокомментировал Терехов.

На пикет в этот день пришла и Марина Кузнецова, которая неоднократно уже выходила на акции протеста с плакатом «Правление Локтя оставило меня без жилья и прописки, а моих детей без школы и садика».

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Пресс-секретарь мэра Новосибирска Анатолия Локтя Артем Роговский в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сказал, что «видел, что одиночных пикетов вчера было несколько, но знаком только с историей Марины Кузнецовой».

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«В свое время она вместе с матерью и двумя детьми являлась нанимателем комнаты общей площадью 30,4 квадратов (19 жилая) в двухкомнатной коммунальной квартире дома №160 по улице Никитина. Это был аварийный барак, который впоследствии расселили и снесли. Постановлением мэрии города Новосибирска Марине Кузнецовой и ее семье взамен «коммуналки» была предоставлена полноценная квартира — однокомнатная в новом доме на Петухова, 97 площадью 37,5 квадратов (19,1 жилая). Квартира предоставлена гражданам в соответствии с требованиями действующего законодательства и на основании решения суда. Мама гражданки Кузнецовой согласилась туда переселиться, сама Кузнецова отказалась это делать. В дальнейшем Марине Кузнецовой предлагали для проживания комнату в общежитии на Крамского, 35а, от которой она отказалась. В настоящее время ей предложено жилое помещение в общежитии на проспекте Дзержинского, 18. Ответ от нее не получен, но судя по тому, что она стоит в пикетах, то и от этого варианта женщина откажется. Отмечу, что приказом администрации Октябрьского района города Новосибирска от 23.06.2015 № 1143-од Марина Кузнецова (составом семьи 3 человека) была принята на учет в качестве нуждающейся в жилых помещениях. В настоящее время её учетный номер в общей очереди — 16 001. При этом оснований для внеочередного обеспечения ее жилым помещением не имеется», — подчеркнул Роговский.

Это ИА REGNUM подтвердила и начальник управления по взаимодействию со СМИ мэрии города Новосибирска Татьяна Клюкина. «Между мэрией города Новосибирска и ООО «Восточно-Сибирская Строительная Компания» по итогам проведения аукциона был заключен договор от 21 ноября 2013 № 19 о развитии застроенной территории в границах улиц Никитина, Автогенной, Пешеходной, Коммунстроевской, Крамского, Панфиловцев в Октябрьском районе. В границах рассматриваемой застроенной территории был расположен, в том числе, дом № 160 по ул. Никитина, подлежащий расселению. В соответствии с условиями указанного выше договора, расселение дома № 160 по ул. Никитина осуществлялось мэрией города Новосибирска. Так как дом был признан аварийным и подлежащим сносу, при его расселении применялась статья 89 Жилищного кодекса Российской Федерации. В соответствии с п.1. статьи 89 Жилищного кодекса Российской Федерации, предоставляемое гражданам жилое помещение по договору социального найма должно быть благоустроенным применительно к условиям соответствующего населённого пункта, равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, отвечать установленным требованиям и находиться в черте данного населённого пункта», — сказала Клюкина, подчеркнув, что после того как мать Марины Кузнецовой согласилась на предоставленную однокомнатную квартиру в доме № 97 по ул. Петухова, а сама Марина Кузнецова от нее отказалась, мэрия города Новосибирска обратилась в суд с иском о выселении их из занимаемого жилого помещения с предоставлением квартиры № 75 в доме № 97 по ул. Петухова и решением Октябрьского районного суда от 24 марта 2015 года исковые требования мэрии города Новосибирска были удовлетворены, а апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Новосибирского областного суда решение Октябрьского районного суда оставлено без изменения.

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Но, как рассказал ИА REGNUM новосибирский общественный деятель Владимир Кириллов, вопросом расселения из аварийного и ветхого жилья в Новосибирске уже заинтересовалась прокуратура города. «За месяц прокуратура вынесла шесть представлений в адрес Локтя о бездействии по теме расселения, и три подала в суд. Тема на контроле лично у прокурора города и области. Мэр не хочет разбираться в хозяйственных вопросах. Или не может. На следующей неделе мы по бездействию мэра пикет проведем, со всеми документами», — подчеркнул Кириллов.

В прокуратуре Новосибирска ИА REGNUM данную информацию подтвердили. «Мы акты реагирования по поводу аварийного фонда принимали и выносили. Я просто не могу пока уточнить, сколько их по количеству было. Если мы внесли акты реагирования, то будем отстаивать исполнения требований, которые в них содержатся», — сказал старший помощник прокурора города Новосибирска Дмитрий Косенко.

Оперативно уточнить, какие были предприняты действия по представлениям прокуратуры у представителей мэрии не удалось, поэтому в мэрию был направлен редакционный запрос.