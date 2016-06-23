Москва, 23 июня, 2016, 14:25 — ИА Регнум. Полиция Москвы прокомментировала видеообращение с эротическим танцем инспектора службы 2-го отдела УВД на метрополитене Кристины Негодиной, опубликованное в Сети 20 июня, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука». Реж. Леонид Гайдай. 1968. СССР Танец

На видео девушка призвала всех сотрудников полиции вступать в профсоюз и протестовала против так называемой «палочной системы», когда эффективность сотрудников структуры оценивается по количеству раскрытых правонарушений и преступлений.

26-летняя девушка действительно служит в должности инспектора службы 2-го отдела УВД на Московском метрополитене. По факту размещения ролика назначена служебная проверка, по результатам которой будет принято решение об определении меры ответственности самой сотрудницы, а также ее непосредственных руководителей.

Отметим, что глава московского профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин заявил, что Негодина не состоит в организации. Также он посоветовал руководству проверить сотрудницу у психолога и взять тест на наркотики.