Алтай, 6 мая, 2009, 16:52 — ИА Регнум. Согласно приказу Руководителя Ростуризма Анатолия Ярочкина 656 предприятий исключены из Единого федерального реестра туроператоров в связи с непредставлением сведений о финансовом обеспечении на новый срок. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM Новости, в список исключенных предприятий попали шесть туроператоров из Республики Алтай.

"В целом по стране такое количество исключенных из реестра туроператоров - более 600 - нехороший показатель, - сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Новости президент Алтайского туристского соглашения, депутат Госсобрания Республики Алтай Сергей Зяблицкий. - Видимо, сказывается экономический кризис: найти единовременно достаточно большую сумму на заключение договора со страховой компанией не всем под силу".

С другой стороны, Зяблицкий не исключает, что часть предприятий просто "проспали" сроки, и, вероятно, в ближайшее время заключат соответствующие договоры и вновь будут включены в реестр.

"В ситуации практического отсутствия контроля за деятельностью туроператоров в Республике Алтай, вероятно, что исключенные из реестра предприятия будут продолжать свою деятельность", - отметил депутат.