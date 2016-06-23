Петрозаводск, 23 июня, 2016, 14:24 — ИА Регнум. Директор детского лагеря «Золото Белого моря» (остров Сидоров, Карелия) Денис Орлов задержан за неповиновение органам власти. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

wallspaper.ru Задержанный

Отмечается, что Орлову не предоставили постановление о ночной эвакуации детей из лагеря, на которой настаивала проверяющая комиссия, и ему не назвали ответственных лиц за жизнь и здоровье ребят во время эвакуации. Родителей ребят не предупредили о том, то дети будут эвакуированы из лагеря. В результате Орлова задержали.

«При этом было решено не препятствовать дальнейшему проведению программы до её завершения, на острове остался представитель органов опеки», — сообщили в пресс-службе. Отмечается, что дети чувствуют себя нормально.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Карелии в ходе внеплановых прокурорских проверок выявлено несколько незарегистрированных детских оздоровительных лагерей. В частности, проверка установила, что лагерь «Золото Белого моря» нигде не зарегистрирован: произведён самозахват территории острова и самострой помещений, в которых находятся дети.

Выяснилось, что дети плавают между островами Белого моря в сильную волну на лодках не более пяти метров длиной.