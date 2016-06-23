Владикавказ, 23 июня, 2016, 14:18 — ИА Регнум. Власти Северной Осетии взяли под контроль ход подготовки всех объектов жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) к предстоящему отопительному периоду. Как сообщает 23 июня корреспондент ИА REGNUM, особое внимание уделяется при этом вопросам бесперебойной работы котельных, водопроводных и тепловых сетей.

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По последним данным ведомства, из запланированных к подготовке 100% котельных, тепловых сетей и жилых домов пока готово 32%, а из водопроводных, электрических, канализационных сетей — 35%. Тревогу вызывает состояние теплового хозяйства республики в связи с проведением конкурсного производства в ОАО «Владикавказские тепловые сети». Этот процесс требует особого режима работы, затрудняет использование счетов и движение денежных поступлений.

Бюджеты разных уровней задолжали этому предприятию 182 млн рублей. Деньги должны быть обязательно возвращены, а иначе городской администрации трудно будет приобретать новые котлы для трех котельных, которые находятся в критической ситуации и требуют срочного ремонта, общая сумма которого оценивается в 110 млн рублей.

В Северной Осетии сегодня насчитываются сотни многоквартирных домов, которые не имеют ТСЖ и управляющих компаний. Следовательно, вопросы ЖКХ не решаются. Что касается капитального ремонта домов, то средства на эти цели выделяются специализированной некоммерческой организацией «Региональный оператор — Фонд капитального ремонта многоквартирных домов РСО-Алания». Специалисты данного ведомства решают, в какой последовательности проводить капремонт в многоквартирных домах.

Напомним, что республика получила средства на ремонт многоквартирных домов в рамках реализации программы проведения капремонта. По информации Министерства жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики РСО-Алания, в 2016 году улучшат жилищные условия 3,9 тыс. человек. Общая стоимость капремонта составит 102,7 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день уровень сборов на проведение капитального ремонта в республике составляет 11,3%. Задолженность муниципалитетов равняется 12 млн рублей. Из всех муниципальных образований РСО-Алания с положительной стороны можно отметить только Моздокский район, в котором сборы достигли 67%, а по самому городу Моздоку — 74,8%.