Мэрия Ярославля не поддерживает повышение этажности на улице Кирпичной
Ярославль, 23 июня, 2016, 14:17 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля намерена «внимательно рассмотреть» ситуацию с «привозным голосованием» на публичных слушаниях, где рассматривался вопрос о повышении этажности застройки микрорайона на улице Кирпичной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил и.о. мэра города Алексей Малютин.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, 21 июня в Ярославле прошли публичные слушания, большинство участников которых прибыли на автобусах с логотипом компании, купившей земельный участок — «Атрус». В итоге большинство пришедших проголосовали за повышения этажности микрорайона с 3 до 5−8 этажей. Ярославские градозащитники назвали результат слушаний «фарсом». Как выяснилось, мэрия Ярославля не поддерживает повышение этажности микрорайона.
«Минус такого решения в том, что если бы мы сами повысили этажность до продажи земельного участка, то его цена была бы совсем другой. Кроме того, район не обеспечен детскими садами и школами для такого масштабного строительства. Комиссия по изменению правил землепользования и застройки внимательно рассмотрит результаты публичных слушаний, данные голосовавших людей. А именно, являются ли они жителями смежных земельных участков. Комиссия сформирует свое мнение и представит его мне для принятия окончательного решения», — сказал корреспонденту ИА REGNUM и.о. мэра Ярославля Алексей Малютин.
Проверку законности итога публичных слушаний проведет и прокуратура, куда обратились ярославские градозащитники.