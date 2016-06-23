Ярославль, 23 июня, 2016, 14:17 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля намерена «внимательно рассмотреть» ситуацию с «привозным голосованием» на публичных слушаниях, где рассматривался вопрос о повышении этажности застройки микрорайона на улице Кирпичной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил и.о. мэра города Алексей Малютин.

эскиз жилых домов на ул. Кирпичной

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 21 июня в Ярославле прошли публичные слушания, большинство участников которых прибыли на автобусах с логотипом компании, купившей земельный участок — «Атрус». В итоге большинство пришедших проголосовали за повышения этажности микрорайона с 3 до 5−8 этажей. Ярославские градозащитники назвали результат слушаний «фарсом». Как выяснилось, мэрия Ярославля не поддерживает повышение этажности микрорайона.

«Минус такого решения в том, что если бы мы сами повысили этажность до продажи земельного участка, то его цена была бы совсем другой. Кроме того, район не обеспечен детскими садами и школами для такого масштабного строительства. Комиссия по изменению правил землепользования и застройки внимательно рассмотрит результаты публичных слушаний, данные голосовавших людей. А именно, являются ли они жителями смежных земельных участков. Комиссия сформирует свое мнение и представит его мне для принятия окончательного решения», — сказал корреспонденту ИА REGNUM и.о. мэра Ярославля Алексей Малютин.

Проверку законности итога публичных слушаний проведет и прокуратура, куда обратились ярославские градозащитники.