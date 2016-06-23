Москва, 23 июня, 2016, 14:14 — ИА Регнум. Научно-исследовательский инженерный институт (НИИИ) ведет работу по оснащению морских вертолетов Ми-14 авиабомбами «Загон-2», предназначенными для поражения подводных лодок, сообщил гендиректор концерна «Техмаш» Сергей Русаков.

Jarosław Ciślak Вертолёт Ми-14 совершает посадку на воду

По его словам, разработанная НИИИ корректируемая противолодочная авиационная бомба «Загон-2» была предназначена для применения с вертолетов типа Ка-27. Она уже освоена в серийном производстве.

Бомба бесшумна и тонет в течение шесть минут. Когда она видит цель, то сама отсоединяется от поплавка и идет на поражение, сообщает «РЕН ТВ».

Противолодочный вертолет-амфибия Ми-14, разработанный в 60-е годы, серийно производился с 1973 по 1986 годы. Над созданием новой модификации вертолета будет работать Казанский вертолетный завод совместно с ведущими авиационным институтами.