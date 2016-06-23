Нижний Новгород, 23 июня, 2016, 14:11 — ИА Регнум. В Дивеевском районе Нижегородской области обнаружен локальный очаг вируса африканской чумы свиней. По словам исполняющего обязанности председателя областного комитета Госветнадзора Дмитрия Макарова, очаг АЧС был выявлен в в подсобном хозяйстве на территории села Яковлевка

Алла Осінь Африканская чума свиней

По предварительным данным, вирус был завезен на территорию региона из Тамбовской или Рязанской области механическим способом — с одежды, обуви. Однако точные причины будут названы по завершении расследования.

В настоящее время очаг АЧС полностью ликвидирован. Распространение вируса из этого очага исключено. Больные свиньи подвергнуты эвтаназии и кремированы, проведена механическая очистка и сплошная дезинфекция в подсобном хозяйстве.

На территории Дивеевского района установлены ограничения на оборот животноводческой продукции сроком на полгода, запрет на разведение свиней — сроком на год. Продукция, которая сейчас выработана в Дивеевском районе, запрещена к вывозу за пределы района.

Поголовье свиней у населения будет изъято с последующей компенсацией из средств областного бюджета.

Кроме того, на границе Дивеевского района развернуты три ветеринарных полицейских поста, которые будут контролировать вывоз продукции.