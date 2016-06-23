Астрахань, 23 июня, 2016, 14:11 — ИА Регнум. В Астрахани суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу о трагической гибели пятилетней девочки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР 23 июня, виновным в смерти по неосторожности был признан местный житель Даниял Ахмедьяров — хозяин собаки, которая насмерть загрызла ребенка. Доказательств этому следователи собрали достаточно.

goodfon.ru Собака

Инцидент произошел днем 7 апреля 2016 года в Трусовском районе города областного центра. Собака породы «помесь московской сторожевой и азиатской овчарки» свободно бегала по двору частного дома Ахмедьялова. Затем, вырыв подкоп под забором, животное выбежало на улицу и набросилась на проходившую мимо пятилетнюю девочку. От полученных телесных повреждений ребенок скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи. В тот же день собаку усыпили, а хозяин был задержан.

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Согласно приговору Трусовского районного суда Даниялу Ахмедьярову назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 11 месяцев. Кроме того, с него будет взыскано 1,5 млн рублей в счет возмещения морального вреда.

Добавим, что максимальное наказание по статье УК РФ, по которой судили астраханца, предусматривает до двух лет тюрьмы. Суд лишь ограничил виновному свободу.