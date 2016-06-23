Москва, 23 июня, 2016, 14:09 — ИА Регнум. Перевозка детей старше 7 лет без автокресла не навредит безопасности ребенка, считают в МВД, где накануне предложили проект поправок, разрешающих транспортировку подросших детей на заднем сидении лишь при застегнутых ремнях безопасности. При этом не учитывается ни рост, ни иные габариты ребенка, а лишь его возраст. Так что же произошло? Ведь еще несколько лет назад те же сотрудники ГИБДД убеждали жителей России прямо в противоположном. В ситуации разбирался корреспондент ИА REGNUM.

pixabay.com Безопасный сон

Авторы проекта предлагают родителям семилеток не беспокоиться о покупке спецсредств. Эксперты автомобильной отрасли, в свою очередь, поддерживают нововведение. Так, среди аргументов в пользу отказа от кресел, заявляют о «невыездных» детях, которым не могут предоставить место в такси, и о детях, попавших в экстренную ситуацию, которых не могут оперативно доставить в больницу или травмпункт на необорудованной машине.

«Была проблема только в том, что в ряде случаев удерживающие устройства больше вредили ребенку, нежели чем помогали. На заднем сидении ездить не так опасно, и сейчас хотят вернуться к нормальному штатному устройству — к ремням безопасности. Я поддерживаю такое разумное решение», — заявил корреспонденту ИА REGNUM президент московского транспортного союза Юрий Свешников.

По его словам, перевозка без детского кресла в первую очередь упростит жизнь таксистам: они заранее не знают весогабаритные характеристики ребенка, которого будут везти по заказу. «Кто-то возил кресло в багажнике, но если там будет несколько кресел — то не смогут загрузить два чемодана», — подчеркнул Свешников.

Как, в свою очередь, заявил председатель комитета МТПП по вопросам развития транспортного обслуживания пассажирских перевозок легковым автомобильным транспортом Богдан Коношенко, как именно перевозить семилетку должны решать сами родители. «Главное, чтобы ребенок был пристегнут. Перевозка без специального кресла должна быть на усмотрение родителей. Раньше же ездили без детских кресел ‑ и все было нормально», — считает он.

«Не нужно все слишком усложнять: дети у нас во многих случаях невыездные, — считает и председатель МОО «Союз пассажиров» Кирилл Янков. — Допустим, тебе надо ехать к врачу, но ты не можешь, так как нет детского кресла. Ну и что делать, платить штраф и остаться еще без медицинской помощи? Вот какие ведь бывают альтернативы в жизни».

В тоже время он подчеркнул, что нельзя отказываться от учета габаритов ребенка. «То, что разделяют перевозку по возрасту — это неправильно. Какая разница 7 или 12 лет? Нужно смотреть на рост», — заявил Янков.

То есть пока не ясно, планируют ли авторы проекта все-таки учесть не только возраст, но и рост детей, которых можно перевозить без удерживающих устройств. Тем временем отметим, что рост семилетних детей может быть весьма разным: как очень высоким — в пределах 130−140 см, так и ниже среднего — 116−120 см. Естественно, что для последних ремни безопасности могут представлять существенную угрозу при ДТП. В том числе угрозу удушения, о чем в социальных роликах так часто сообщали представители правоохранительных органов на стадии популяризации автокресел.

Собственно, еще несколько лет назад социальная реклама всячески убеждала жителей России в необходимости кресел даже для подросших детей. Чего только стоит душераздирающий ролик от сотрудников ГИБДД «Туфельки», где повествование ведется именно от лица школьницы, призывающей думать о безопасности детей в машинах.

Также не ясно, обяжут ли водителей использовать иные устройства в качестве замены автокреслу. Например, известный бустер, либо специальные накладки на ремни безопасности, которые «адаптируют» их под недостаточный рост ребенка. Да, по мнению ряда экспертов, такие устройства могут не спасти при ДТП: бустер просто выскочит из-под ребенка, а накладка не предотвратит перелома грудины, заявляют они. Вопрос спорный, но стоит ли отказываться даже от такой надежды на спасение?

«Ключевой проблемой с юридической точки зрения является то, что весьма проблематично обозначить необходимость использования тех или иных физических средств исходя из метрических параметров тела. Гораздо проще их измерять при помощи возраста, которого достигает индивид, — поясняет адвокат Александр Липатников.

— Если подходить с медицинской точки зрения, опасность представляет не столько недостаточный рост ребенка, сколько малая масса его тела, которая от удара гораздо легче будет приводиться в движение. Рост также играет свою роль в плане опоры при размещении, однако масса тела является более определяющим фактором. Так или иначе, езда в детском кресле априори во много раз безопаснее ремня безопасности. По статистике, от травм и летального исхода оно сохраняет гораздо лучше. Поэтому, при прочих равных, так или иначе стоит сделать выбор в пользу кресла».

Что же касается удобности проекта для таксистов, то последние и сейчас не часто утруждают себя соблюдением правил безопасности перевозок. Так, даже в Москве, где заявлено минимальное время ожидания машины после вызова, такси с детским креслом можно заказать лишь заранее — не менее чем за 2−4 часа до поездки. При этом совершенно стандартны ситуации, когда через 4 часа москвичи, четко просившие кресло для ребенка 3 лет, весом 17 кг и ростом 100 см, получают машину лишь с бустером для более взрослых ребят и таксиста, упорно делающего вид, что первый раз слышит о параметрах.

Так что проблемы кресел для разного возраста в такси часто нет, потому что вообще нет никаких устройств, кроме самых элементарных и опасных для маленьких детей. Может ли так получится, что указанный проект закона просто лоббирует интересы крупных перевозчиков, защищая от штрафов? А как же безопасность?

Напомним, в МВД подготовили проект поправок, позволяющих перевозить детей старше 7 лет на задних сидениях без автокресел. Главное, что дети были пристегнуты ремнями безопасности. При этом для перевозки несовершеннолетних на переднем сиденье автомобиля сохранится норма действующего положения ПДД.

Кроме того, предусмотрен штраф в 500 рублей, если родители оставляют детей младше 7 лет в транспортном средстве одних.