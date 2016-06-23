Киев, 23 июня, 2016, 14:03 — ИА Регнум. Печерский районный суд Киева обязал Генпрокуратуру Украины зарегистрировать заявление экс-главы СБУ Валентина Наливайченко по расследованию уклонения от уплаты налогов через оффшорные компании бизнесмена, президента Украины Петра Порошенко. С таким заявлением 23 июня выступил сам Наливайченко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

Наливайченко уточняет, что речь идет о заявлении от 16 мая 2016 года. Он сообщил, что в документе указал о двух офшорных компаниях — Kitromi Limited i Vincenz Limited, которые, якобы связанные с Intraco Management Ltd (на нее оформлена корпорация Рошен).

Также свое заявление Наливайченко направил в НАБУ (созданное на Украине по требованию Запада антикоррупционное бюро) и комитет Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

«Почти год ГПУ избегала законных действий по проверке представленных ей фактов, не внося данных в Единый реестр досудебных расследований. Теперь, согласно принятым судом решением, предлагается вашему вниманию, ГПУ обязана зарегистрировать мое заявление и внести сведения об уголовном правонарушении», — проинформировал Наливайченко.

Напомним, владельцем компании Intraco является заместитель гендиректора компании Рошен Сергей Зайцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля Порошенко объяснил, что его офшоры созданы без нарушения закона, поэтому их закрытие неуместно.

«Компания, которая была создана — создавалась исключительно для передачи в доверительную собственность, как я и обещал в предвыборной кампании. Компания не имеет открытого счета и соответственно не имеет ни пенса, ни копейки финансовых перечислений. И уставный фонд ее не наполнялся, потому что это будет происходить по схеме Ротшильда», — рассказал Порошенко.