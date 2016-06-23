Вашингтон, 23 июня, 2016, 14:00 — ИА Регнум. Нападающий «Чикаго» Артемий Панарин, который получил приз лучшего новичка сезона в НХЛ, попал в хорошую команду, которая доверяла ему. Об этом, как передает «Спорт-Экспресс», сообщил нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко.

Bruce Bennett / Getty Images Артемий Панарин

«Он (Артемий Панарин) играл с хорошими партнерами весь сезон, но это никоим образом не умаляет его заслуг, — сказал Тарасенко. — Он мой близкий друг. Очень рады и счастливы с женой за него, как за себя».

При этом нападающий «Сент-Луиса» добавил, что Панарин является техничным игроком и обладает хорошим голевым чутьем.

«Он боец и у него очень сильный характер, — говорит Тарасенко. — Артемий всегда играет с душой».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 июня российский форвард хоккейного клуба «Чикаго» Артемий Панарин был награжден призом «Колдер Трофи» как лучший новичок сезона НХЛ.

Кроме игрока сборной России на этот приз претендовали Коннор Макдэвид (Канада) и Шейн Гостисбеер (США).

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