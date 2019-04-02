Омск, 23 июня, 2016, 13:59 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Омской области Андрей Стороженко считает, что необходимо ужесточить наказание за нападение на врачей.

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На пресс-конференции глава Минздрава рассказал, что с начала года в регионе произошло порядка шести нападений на врачей скорой помощи. На медиков нападали пьяницы, наркоманы, а также собаки.

Стороженко уверен, что ужесточение наказания за подобные нарушения будет разумным, ведь основная масса врачей скорой помощи — это женщины.

«Ужесточить наказание за нападение на врачей нужно. Большая часть врачей в бригадах скорой помощи — женщины, которые не могут наравне с мужчинами дать отпор. Бывали случаи, когда вызвавший врачей был пьяный или наркоман. Недавно на педиатра напала собака. Люди даже не извинились», — цитирует Стороженко «Новый Омск».

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, депутат от ЛДПР Сергей Иванов внес в Госдуму законопроект о наказании за нападения на врачей. По мнению парламентария, участившиеся случаи нападения на сотрудников медучреждений, находящихся при исполнении своих служебных и профессиональных обязанностей, свидетельствуют о недостаточности существующих мер их защиты, в том числе правовых.