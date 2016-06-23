Вена, 23 июня, 2016, 13:58 — ИА Регнум. Глобальное производство опиума упало почти на 40% в 2015 году, однако мир по-прежнему заполнен героином, заявили в ООН 23 июня. Об этом сообщает France Press.

livekuban.ru Опийный мак

«Героин по-прежнему является наркотиком, от которого погибает наибольшее число людей, и этой проблеме нужно срочно уделить внимание», — заявил исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности Юрий Федотов в новом отчете агентства ООН.

По данным международной организации, производство опиума за 2015 год сократилось до 4,77 тонны, то есть на 38% по сравнению с предыдущим годом. Эксперты, тем не менее, отмечают, что падение объемов производства, скорее всего, не приведет к значительной нехватке наркотика, поскольку торговцы героина создали значительные его запасы.

«Нет причин считать, что производства героина в Афганистане прекратилось», — подчеркивает ведущий эксперт управления Ангела Ме. «На рынке по-прежнему много героина».