Москва, 23 июня, 2016, 13:55 — ИА Регнум. «Я думаю, что преподавание теологии в светских учебных заведениях нашей страны — это, в каком-то смысле, вопрос национальной безопасности, — заявил в беседе с заместителем министра образования и науки РФ Вениамином Кагановым в ходе передачи «Церковь и мир» председатель Отдела внешних церковных связей Московской патриархии митрополит Волоколамский Иларион. — Потому что мы видим, к сожалению, что в мире сегодня существуют силы, которые пытаются использовать религию для дестабилизации общества, для совершения террористических актов и вовлечения молодых людей в террористические организации».

Дарья Антонова ИА REGNUM Митрополит Иларион

Церковный «министр иностранных дел» добавил, что «в нашем российском контексте, где очень тесно и плотно взаимодействуют различные религии (в том числе на площадке Межрелигиозного совета России, который самым прямым образом участвует в работе по утверждению теологии в светском образовательном пространстве), преподавание теологии должно способствовать лучшему взаимопониманию между конфессиями. Каждому студенту, который изучает эти программы, а они должны иметь общеобразовательную направленность и изучаться не только на факультетах теологии, нужно хорошо знать, во-первых, свою традицию, а во-вторых — религиозную традицию своих соседей».

Напомним, что в январе этого года ИА REGNUM, комментируя указ президента России «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», в статье «Почему качество преподавания религий впрямую увязано с нацбезопасностью» особо отметило пункт 78, в котором говорится следующее: «К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся приоритет духовного над материальным, защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, преемственность истории нашей Родины».

Государство, кажется, впервые так явно выделило и отметило «приоритет духовного над материальным», по крайней мере, в прошлой «Стратегии» 2009 года ничего подобного не было. Далее отмечается, что этим «традиционным российским духовно-нравственным ценностям» угрожает «размывание… путем внешней культурной и информационной экспансии» (параграф 79). Впервые качество преподавания религий впрямую увязано с национальной безопасностью в таких областях, как наука, технологии и образование. Возвращаясь к религиозному образованию, писало наше издание, надо сказать, что никто за Церковь эту проблему не решит. Если Церковь мечтает называться «государствообразующей» не только в плане исторической памяти, то проблему «размытия» здесь духовности решать придется ей самой и без оглядки.