Киев, 23 июня, 2016, 13:54 — ИА Регнум. Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко подала иск против премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и правительства страны из-за неправомерного повышения тарифов на газ для населения, сообщает телеканал «112 Украина».

ru.torange.biz Тарифы на газ

По словам Тимошенко, иск в суд также подан в отношении национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭ), которая установила завышенные тарифы на тепло и горячую воду.

«НКРЭ не имела права устанавливать тарифы на централизованное отопление и водоснабжение, это компетенция местных органов власти», — заявила Тимошенко. «Они должны были обосновать обществу, почему они в два раза повышают тарифы на тепло и воду, но этого не было», — добавила она.

Что касается цен на газ, в обосновании иска указано, что правительство Украины также не имело права повышать тарифы: «законами Украины и конституцией не предусмотрено, чтобы кабмин устанавливал цены на газ», уточнила лидер партии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце апреля на Украине внутренние цены на газ были подняты до уровня рыночных и стали одинаковыми как для простых граждан, так и для предприятий. В итоге для населения цены на газ выросли почти в два раза.

Также был отменен льготный тариф, действовавший в отопительный сезон. К таким мерам Киев подтолкнул Международный валютный фонд, грозя свернуть программу финансовой помощи.