Игорь Филипенко просит ГП Украины не делать из него «зицпредседателя Фунта»
Киев, 23 июня, 2016, 13:29 — ИА Регнум. «Недавно в информационном пространстве появился ряд статей о моей причастности к грязным схемам разворовывания бюджета Украины. Вынужден сообщить, что это грязная манипуляция с целью опорочить меня в глазах партнеров, работающих как на Украине и в России, так и во всем мире», — заявил журналистам сегодня, 23 июня, экс-глава наблюдательного совета Государственнойпродовольственно-зерновой корпорации Украины, бизнесмен, одиниз совладельцев ТРЦ Sky Mall Игорь Филипенко, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Подтверждением своих слов могу привести тот факт, что Генеральная прокуратура Украины уже дважды открывала дела по этому обвинению и дважды их закрывала из-за отсутствия состава преступления и доказательства моей вины», — напомнил бизнесмен.
«Сегодня я честно могу и хочу признаться, что все мои действия в этом процессе работы с государственными средствами были не самостоятельными. Основными фигурантами этого скандала были и остаются Виктор Янукович и Юрий Иванющенко. Именно по их указаниям я выполнял те или иные поступки в рамках закона, которые контролировались непосредственно Сергеем Арбузовым, которому и передавались все средства от этого процесса», — заявил далее Филипенко.
«Данным заявлением я хочу еще раз обратить внимание Генеральной Прокуратуры Украины, что незачем искать черную кошку в черной комнате, когда ее там нет. И хочу порекомендовать им заняться непосредственно причастными к организации этого процесса: Януковичем, Иванющенко и Арбузовым, — а не делать из меня зицпредсетателя Фунта», — резюмировал он свое обращение.