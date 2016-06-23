Киев, 23 июня, 2016, 13:29 — ИА Регнум. «Недавно в информационном пространстве появился ряд статей о моей причастности к грязным схемам разворовывания бюджета Украины. Вынужден сообщить, что это грязная манипуляция с целью опорочить меня в глазах партнеров, работающих как на Украине и в России, так и во всем мире», — заявил журналистам сегодня, 23 июня, экс-глава наблюдательного совета Государственнойпродовольственно-зерновой корпорации Украины, бизнесмен, одиниз совладельцев ТРЦ Sky Mall Игорь Филипенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Зиц-председатель Фунт

«Подтверждением своих слов могу привести тот факт, что Генеральная прокуратура Украины уже дважды открывала дела по этому обвинению и дважды их закрывала из-за отсутствия состава преступления и доказательства моей вины», — напомнил бизнесмен.

«Сегодня я честно могу и хочу признаться, что все мои действия в этом процессе работы с государственными средствами были не самостоятельными. Основными фигурантами этого скандала были и остаются Виктор Янукович и Юрий Иванющенко. Именно по их указаниям я выполнял те или иные поступки в рамках закона, которые контролировались непосредственно Сергеем Арбузовым, которому и передавались все средства от этого процесса», — заявил далее Филипенко.

«Данным заявлением я хочу еще раз обратить внимание Генеральной Прокуратуры Украины, что незачем искать черную кошку в черной комнате, когда ее там нет. И хочу порекомендовать им заняться непосредственно причастными к организации этого процесса: Януковичем, Иванющенко и Арбузовым, — а не делать из меня зицпредсетателя Фунта», — резюмировал он свое обращение.