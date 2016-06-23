Москва, 23 июня, 2016, 14:01 — ИА Регнум. Первый заместитель гендиректора научно-производственного объединения «Прибор», являющегося дочерней компанией гокорпорации «Ростех», Олег Гулин задержан в столице по подозрению в покушении на мошенничество, сообщает 23 июня главное следственное управление СК РФ по Москве.

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По данным следствия, с апреля по июнь 2016 года 60-летний топ-менеджер НПО заявил основному владельцу и учредителю другой крупной коммерческой организации, что в случае неуплаты 1 млн рублей он будет препятствовать заключению контракта организации на поставку продукции для нужд оборонной промышленности.

Гулин пояснил, что использует свое служебное положение и создаст преодолимые препятствия для согласования технической документации, необходимой для заключения госконтракта.

14 июня представитель компании перечислил на реквизиты, указанные подозреваемым, сумму в 1 млн рублей, действуя при этом под контролем сотрудников ФСБ России. Следователи ГСУ СК совместно с оперативными сотрудниками ФСБ России при участии службы безопасности госкорпорации «Ростех» пресекли намерения подозреваемого, таким образом, преступный замысел не был доведен до конца.

Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Расследование уголовного дела, возбужденного по ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ продолжается.