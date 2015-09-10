Самара, 23 июня, 2016, 13:50 — ИА Регнум. Элла Панфилова заявила, что всерьез возьмется за облизбриком Самарской области, возглавляемый Вадимом Михеевым — назначенцем губернатора Николая Меркушкина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

trkterra.ru Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев — выдвинут по предложению ЦИК РФ, назначен губернатором Николаем Меркушкиным

ЦИК в ближайшее время проведет проверку деятельности избирательной комиссии Самарской области. Об этом заявила председатель ЦИК РФ. «Следующий неблагополучный регион, за который мы сейчас возьмемся всерьез, это Самарская область. И не сомневайтесь, будет проведена самая тщательная проверка по всем параметрам с учетом всех предыдущих и нынешних действий всех участников избирательного процесса», — цитирует Эллу Панфилову ТАСС.

По словам Памфиловой, главная претензия ЦИК к Самарской области — админресурс. «Там, исходя из предыдущего опыта, высока вероятность использования административного ресурса», — сказала она журналистам.

Глава ЦИК подчеркнула, что пока рано делать вывод об отставках в избиркоме Самарской области. Она заверила, что не ждет череды отставок глав избиркомов, ее цель — устранить нарушения и помочь избиркомам провести честные выборы, отмечает издание.

«Мы полностью разделяем позицию председателя ЦИК, — прокомментировал пресс-секретарь Самарского облизбиркома Роман Романов. — Поскольку избирательная комиссия Самарской области в своей работе всегда руководствуется буквой закона, мы полностью разделяем позицию о том, что недопустимо нарушение избирательного законодательства, недопустимо использование административных ресурсов любыми участниками избирательного процесса».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 сентября 2015 года во время избирательной кампании в районные советы Самары на заседании Центризбиркома РФ его тогдашний глава Владимир Чуров пригрозил увольнением председателю самарского облизбиркома Вадиму Михееву. «Меня беспокоит ситуация в Самарской области: если вы так будете готовить кампанию в Госдуму, то готовить ее будете не вы», — сказал он.

Претензии к ходу выборов депутатов в райсоветы Самары высказал член ЦИКа от КПРФ Евгений Колюшин. Он пояснил, что на участках устанавливаются видеокамеры не для трансляции выборов, а горожане получили письмо от губернатора Николая Меркушкина с призывами голосовать за партию власти. Кроме того, на одном из участков была обнаружена агитация «Единой России». «Что сделано для прекращения безобразий?» — спросил господин Колюшин.

Напомним также, что в преддверии выборов в районные Советы Самары 40 кандидатов от трех парламентских партий — КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» отказались от участия в избирательной кампании, протестуя против административного прессинга.