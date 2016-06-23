Владикавказ, 23 июня, 2016, 13:49 — ИА Регнум. В Северной Осетии вынесен обвинительный приговор 38-летнему жителю Пригородного района республики Руслану Матиеву. Как сообщает 23 июня корреспондент ИА REGNUM, он признан виновным в мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере и осужден к 5,5 годам лишения свободы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закон

Следствием и судом доказано, что с ноября 2011 по июнь 2012 года житель поселка Новый Руслан Матиев похитил денежные средства, выделяемые правительством России вынужденным переселенцам, лишившимся жилья в результате осетино-ингушского конфликта 1992 года. Для этого он с подложными документами обратился в районный суд города Владикавказа от имени девяти жителей Пригородного района.

В иске злоумышленник просил установить юридический факт владения на праве собственности частными домовладениями. На основании представленных им судебных решений и других липовых документов региональным управлением Федеральной миграционной службы России было принято решение об оказании государственной поддержки указанным лицам, которые ни о чем не догадывались.

Как рассказали в Следственном управлении СК России по РСО-Алания, после перечисления на расчетные счета денежных средств на общую сумму свыше 53 миллионов рублей Матиев их похитил и скрылся, причинив федеральному бюджету материальный ущерб на указанную сумму. Однако вскоре злоумышленник был разоблачен и задержан. Мошенник проведет 5,5 лет в колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, после прокурорской проверки в Северной Осетии в конце 2015 года возбуждено уголовное дело по факту хищения 11 млн рублей, предназначенных для реконструкции пищеблока республиканской детской клинической больницы. Деньги были выделены РСО-Алания в рамках реализации федеральной целевой программы «Юг России».