Париж, 23 июня, 2016, 14:00 — ИА Регнум. Не ранее чем через 15 лет будут созданы технологии, которые сделают возможными экспедицию к Марсу, заявил глава Европейского космического агентства (ЕКА) Ян Вернер в интервью агентству Reuters.

GooKingSword Марс

Одной из причин задержки разработок нужных технологий Вернер назвал недостаток финансовых средств.

По словам Яна Вернера, значительным шагом на пути к красной планете стало бы постоянное поселение на Луне, где можно было бы с помощью 3D-принтеров производить необходимые для путешествия на Марс предметы.

Планы NASA отправить астронавтов на Марс в середине 2030-х годов и намерения основателя компании SpaceX Илона Маска запустить человека к Марсу через 8 лет Ян Вернер считает слишком оптимистичными.

Стоит отметить, что копирование стратегии SpaceX не входит в планы ЕКА, хотя агентство и занимается поиском путей снижения стоимости космических запусков.

Напомним, в марте 2016 года с космодрома Байконур стартовала российская ракета-носитель «Протон-М» с аппаратами марсианской миссии ЕxoМars-2016.

ExoMars-2016 и запланированная к запуску в 2018 году ExoMars-2018 являются частями совместного марсианского проекта Европейского космического агентства и госкорпорации «Роскосмос».