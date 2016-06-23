Санкт-Петербург, 23 июня, 2016, 13:52 — ИА Регнум. Ежегодный праздник выпускников «Алые паруса» в центре Петербурга следует отменить или, по крайней мере, прекратить его финансирование из бюджета. Об этом заявил 23 июня лидер фракции «Справедливой России» в петербургском Законодательном Собрании Алексей Ковалев, передает корреспондент ИА REGNUM.

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В этом году на праздник, который пройдет в ночь с 25 на 26 июня, потратят 16,2 млн рублей. Ковалев убежден, что эти деньги следует раздать родительским комитетам в петербургских школах, чтобы там организовали свои мероприятия для каждого класса. «Чтобы школьники спокойно посидели или погуляли со своими одноклассниками, а не бесновались, укуренные и пьяные, в центре города», — заявил Ковалев.

Он уже написал соответствующее обращение губернатору Петербурга Георгию Полтавченко и предлагает считать его открытым письмом. Ковалев подчеркивает, что каждая школа требует с родителей дополнительных взносов на проведение выпускного, и далеко не каждая российская семья сейчас может себе это позволить.

«Город тратит огромные средства на общегородской праздник — в 2016 году на эти цели выделено 16 млн руб. И этот праздник в итоге превращается в беснование толпы пьяных подростков. Не лучше ли вчерашним школьникам перед расставанием встретиться в этот день с теми, с кем они учились вместе 11 лет?» — говорит депутат.

Однако коллеги не спешили его поддерживать. Руководитель фракции КПРФ Владимир Дмитриев считает, что традиция «Алых парусов» уже сложилась, поэтому отменить праздник не получится никогда, и это нужно принять как данность. «Яблочники», а также независимые депутаты во главе с Максимом Резником считают, что праздник можно оставить, однако необходимо перестать жертвовать ради этого интересами остальных горожан — например, сейчас для транспорта ограничено движение по Троицкому мосту, а с завтрашнего вечера мост будет полностью закрыт.

«Это психология временщиков. Живем от форума к празднику, от праздника к чемпионату. Строим для трех матчей станцию метро вместо того, чтобы построить ее в Красносельском районе, мосты перекрывают… Власти интересуются только мегапроектами, повседневная жизнь горожан и их комфорт их не интересуют», — подчеркнул Максим Резник.

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Как сообщало ИА REGNUM, для подготовки к «Алым парусам» до 05:00 28 июня полностью перекрыли правую сторону Троицкого моста по направлению от Троицкой площади к площади Суворова. Автомобильное движение по мосту из центра в Петроградский район закрыто. Пешеходы могут перемещаться по левой стороне моста.

Полностью, как для автомобилей, так и для пешеходов, Троицкий мост закроют с 22:50 21 июня до 06:10 22 июня, с 20:45 24 июня до 05:00 25 июня, с 13:30 25 июня до 12:00 26 июня, с 23:50 26 июня до 05:00 27 июня.

Одностороннее движение также ввели по Дворцовой набережной от Троицкого моста до Дворцового моста, по Кронверкской набережной от проспекта Добролюбова к Троицкому мосту с возможностью левого поворота с Кронверкской набережной на Каменноостровский проспект.