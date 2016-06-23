Москва, 23 июня, 2016, 13:42 — ИА Регнум. Бывшему председателю правления компании «РусГидро» Евгению Доду и главбуху организации Дмитрию Финкелю предъявлены официальные обвинения. Об этом сообщили четверг, 23 июня, в Следственном комитете России (СКР).

kremlin.ru Евгений Дод

«Управлением по расследованию особо важных дел СКР предъявлено обвинение бывшему председателю правления компании «РусГидро» Евгению Доду и главному бухгалтеру — начальнику департамента корпоративного учета и отчетности компании Дмитрию Финкелю, — говорится в сообщении. — Им инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество)».

По версии СКР, Дод и Финкель совершали мошеннические действия с финансовой отчетностью корпорации. В частности, после утверждения финансового отчета компании за 2013 г. Дод подписал приказ о премировании членов правления «РусГидро» по итогам года, в котором завысил размер своей премии на 73,2 млн рублей и начислил себе 353,21 млн рублей.

«Следствием продолжается работа по установлению других эпизодов преступной деятельности Дода и Финкеля, а также иных лиц, возможно причастных к совершенным преступлениям», — говорится в сообщении.

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