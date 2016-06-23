Ставрополь, 23 июня, 2016, 13:41 — ИА Регнум. В Ставропольском крае более 1,5 тысячи выпускников школ 2016 года поощрены золотыми и серебряными медалями «За особые успехи в обучении», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минобразования региона.

Анжелика Наумова Золотая и серебряная медали за отличную учебу

Всего аттестаты о среднем общем образовании получат сегодня, 23 июня, около 12 тысяч выпускников края. Выпускные вечера проходят сегодня более чем в 600 школах Ставропольского края.

Вместе с тем, в крае идет к завершению сдача ЕГЭ. Основной этап прошел с 27 мая по 20 июня, до 30 июня завершится дополнительный этап. Всего в регионе в ЕГЭ-2016 участвовали более 12,5 тысяч человек по 14 общеобразовательным предметам.

Сдача экзаменов проходит в 88 пунктах проведения ЕГЭ. Обязательными для получения аттестата об окончании школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике. Остальные предметы выпускники сдают по выбору.

Самыми массовыми экзаменами основного этапа ЕГЭ стали русский язык и математика. Самый популярный предмет по выбору — обществознание.

Контролировали ход экзаменов более 1 тысячи региональных общественных наблюдателей. Во всех аудиториях, где проводились экзамены, ведется видеонаблюдение.