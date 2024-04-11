Москва, 23 июня, 2016, 13:40 — ИА Регнум. В воинских частях Западного военного округа (ЗВО) будут созданы литературные объединения для развития творчества талантливых военнослужащих. К работе таких объединений в регионах планируется привлечь известных писателей, поэтов и журналистов, сообщили в Минобороны РФ.

Михаил Решетнев. Лермонтов на Кавказе. 1994

В составе литературных объединений будут действовать секции поэзии, прозы, драматургии и литературной критики. Военнослужащие смогут не только представить и обсудить свои произведения, но и глубже познакомится с основами искусства писать.

Также запланированы лекции и семинары по истории отечественной и зарубежной литературы.

Как отметили в ведомстве, своё творчество солдаты и сержанты смогут представить на различных конкурсах, а по итогам деятельности литературных объединений будут издаваться сборники.