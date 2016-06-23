Волгоград, 23 июня, 2016, 13:39 — ИА Регнум. В Волгограде появились необычные клумбы. Цветы теперь высаживают в кольца для канализации. Такие оригинальные дизайнерские решения можно увидеть в Советском районе областного центра вдоль Второй Продольной магистрали в районе остановочных павильонов. Как пояснили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии 23 июня, это новый способ борьбы с парковкой на тротуарах.

volgadmin.ru Клумба от автохамов

Вариант управы на автохамов предложили власти Советского района: на тротуарах в качестве клумб установили высокие бетонные кольца, в дальнейшем конструкции покрасят, а в засыпанный внутрь грунт высадят ампельные растения. Не совсем обычные клумбы не позволят машинам заезжать на пешеходную зону, загораживать тротуары, но не помешают пешеходам, пояснили в мэрии.

«Эти клумбы устанавливаются на тех улицах, откуда поступало особенно много жалоб жителей на автохамство», — рассказал глава администрации Советского района Алексей Гребенников.

А жалуются на хамское поведение водителей волгоградцы с завидным постоянством. Горожане отмечают, что водители позволяют себе оставлять машины на территориях, не предназначенных для стоянки — на тротуарах, в зеленой зоне и на детских площадках.

«Однако такая порочная практика, удобная автолюбителям, мешает пешеходам», — отметили в горадминистрации, добавив, что в городе продолжает работу административная комиссия, к нарушителям порядка в соответствии с административным кодексом и правилами благоустройства применяются штрафные санкции.

В соцсетях оригинальное решение властей вызвало бурю обсуждений. В большинстве своем горожане не видят в этой идее ничего плохого, напротив, считают, что такие клумбы смотрятся более эстетично, чем просто бетонные блоки, которыми планировали перегородить дорогу.

«Дешево, сердито, оригинально и самое главное экономно», — пишет Владимир К.

Пока серым клумбам не хватает шарма. Вероятно, когда кольца покрасят, смотреться они будут не так печально.

Добавим, что Советский район в текущем году оказался в числе четырех победителей областного конкурса проектов (программ) по благоустройству территорий муниципальных образований региона. 80 млн рублей, предусмотренных в региональном бюджете для победителей конкурса, (по 20 млн рублей на каждый проект) направлены на благоустройство и озеленение четырех парковых зон областной столицы. На территориях планируются устройство поливочных водопроводов и освещения, организация детских игровых площадок, строительство «сухих» фонтанов. По объектам разработаны дендропланы, предусматривающие высадку самых разных сортов цветов, кустарников и деревьев.