Монако, 23 июня, 2016, 13:35 — ИА Регнум. В Монако под залог вышел из тюрьмы совладелец Внешпромбанка Георгий Беджамов. Такое решение принял суд страны, сообщает «Эхо Москвы».

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Беджамов, объявленный Россией в международный розыск по обвинению в мошенничестве, останется под судебным контролем. Адвокат банкира Сергей Бельчич эту информацию комментировать не стал, пишет «Коммерсантъ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Внешпромбанк признан банкротом 11 марта 2016 года. В ходе проведения финансового обследования были обнаружены признаки преднамеренного банкротства. По версии следствия, Беджамов, являясь совладельцем Внешпромбанка, занимался мошенничеством в особо крупном размере. Ему предъявлено обвинение в выводе активов из Внешпромбанка на более чем 1 млрд руб. В декабре 2015 года была также задержана сестра Беджамова Лариса Маркус, которая являлась президентом кредитной организации.