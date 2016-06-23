Санкт-Петербург, 22 июня, 2011, 13:26 — ИА Регнум. Семь человек, выживших при крушении самолёта ТУ-134 в Петрозаводске 21 июня, спаслись почти чудом. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил сегодня, 22 июня, на пресс-конференции в Санкт-Петербурге начальник управления оперативного планирования Северо-Западного регионального центра МЧС Дмитрий Лёгенький. По его мнению, люди смогли выжить только потому, что неполадки в самолете начались, когда он коснулся земли, а не в воздухе, а также благодаря оперативной работе служб спасения, которые вытащили раненых из пожара.

"Чем ближе самолёт к земле, тем у пассажиров больше шансов спастись. В этом случае самолет находился в непосредственной близости к земле, когда началось возгорание. Самолет коснулся земли, и после этого начался пожар.

Также благодаря тому, что оперативно сработали спасатели, удалось спасти несколько человек. Если бы не это, вряд ли бы вообще остались живые", - пояснил Дмитрий Лёгенький. Он также напомнил, что в 00:30 минут 21 июня пожар на борту самолета был ликвидирован и потушен службами МЧС. Выжившие восемь человек были переданы медикам, но жизнь одного девятилетнего ребенка спасти не удалось. "На сегодняшний день в живых после этой катастрофы остались семь человек, которые находятся в больницах", - отметил Лёгенький.