Минск, 23 июня, 2016, 13:32 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко регулярно получает обращения новых акционеров российской компании ОАО «Уралкалий», просящих о сотрудничестве с белорусским госмонополистом ОАО «Беларуськалий». Об этом он заявил 23 июня в Минске, выступая на «Всебелорусском народном собрании».

«Сейчас почти каждый месяц ко мне идет обращение со стороны новых акционеров «Уралкалия»: примите нас, хотя бы примите. Я говорю: будут предложения — готов с вами встречаться. А ради того чтобы на рынке обратили внимание, что мы тут чуть ли не в обнимку уже, — нам это не надо», — сообщил Лукашенко.

«Сегодня они готовы с нами объединяться. Мы не против. Но на наших условиях. Условия нормальные для них», — сказал он. По его словам, рассматривается вопрос совместной работы «Уралкалия» через спецэкспортёра «Беларуськалия» — «Белорусскую калийную компанию».

«Пожалуйста, давайте возобновим ее работу. Давайте договоримся, сколько будем производить. Сколько вы, сколько мы. Поделим рынки, я открытым текстом говорю, и не будем соперничать. Это принесет хорошие дивиденды. Думайте. Мы не торопимся», — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул: «Белорусскую калийную компанию, которая занималась продажей, выносить в Швейцарию, за пределы нашей страны мы не будем».

«Мы первыми вышли из пике. Мы восстановили свое производство и производим еще больше. Я не говорю о том, что в мире на нас просто молятся и кланяются. Если встает вопрос: белорусская калийная компания со своим товаром или любая другая, даже канадская, которая больше нашей, — чью продукцию, говорят: белорусскую. Почему? Потому что государство гарантирует порядочность этой компании. Вот и все этим сказано, — цитирует Лукашенко госинформагентство БелТА. — Всегда в бизнесе надо быть порядочным. Надо уметь стоять насмерть и терпеть».

Лукашенко также проинформировал, что под Петриковым будет создано предприятие «Полесьекалий». Кроме того, предприятие «Славкалий»появится на Любанском месторождении (Нежинский участок Старобинского месторождения калийных солей в Любанском районе Минской области — неподалёку от Солигорска, где находятся мощности «Беларуськалия», — прим. ИА REGNUM).

«И мы станем полными хозяевами на рынке калийных удобрений в связи с теми объемами, которые производим», — уверен Лукашенко. Он также сообщил: «Вчера состоялось подписание прекрасного контракта, исходя из нынешних цен, с Индией. Если с Индией контракт подписан, считайте, что все государства пойдут следом».

Как сообщало ИА REGNUM, после «калийной войны» с «Уралкалием» в 2013 году БКК стала госкомпанией-спецэкспортёром продукции белорусского госмонополиста ОАО «Беларуськалий». В Белоруссии с привлечением китайских кредитов строится ещё один калийный комбинат — «Славкалий». Кроме того, Белоруссия строит в Туркмении Гарлыкский ГОК, который также даст дополнительные объёмы на мировом рынке калийных удобрений. «Уралкалий» и БКК являются крупнейшими поставщиками калийных удобрений на мировой рынок.