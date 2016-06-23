Москва, 23 июня, 2016, 13:25 — ИА Регнум. Госдуме действующего созыва удалось получить полномочия, которых никогда не было у парламента, задача депутатов следующего созыва — научиться пользоваться этими инструментами. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня, об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, подводя итоги работы Госдумы VI созыва.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

Он напомнил, что нынешним депутатам было необходимо создать законодательные инструменты, чтобы парламент мог исполнять функцию парламентского контроля. «Это была главная задача, которую нам удалось решить в шестой Госдуме», — сказал депутат.

По его словам, сегодня ни одна госпрограмма не может быть ни принята, ни изменена без того, чтоб ее предварительно не рассмотрел парламент. «Мы установили норму в законе, согласно которой основные направления бюджетной политики, таможенно-тарифной политики, основные направления налоговой политики, — то, что раньше считалось просто ведомственным документом и принималось на уровне исполнительной власти — сегодня эти документы не могут быть приняты правительством без рассмотрения парламентом», — уточнил Макаров.

По его мнению, парламентариям текущего созыва удалось «не просто восстановить полномочия, которые были утрачены Госдумой в те годы, когда финансовую систему страны возглавлял лучший министр финансов всех времен и народов, но и получить огромный объем полномочий, которых у Думы никогда не было».

«Задача следующего парламента — научиться этими инструментами пользоваться», — подытожил Макаров.