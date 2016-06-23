Киев, 23 июня, 2016, 13:25 — ИА Регнум. Депутат Верховной Рады Леонид Емец обвинил руководящие органы Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и Европу в том, что они отступили от своих принципов и продали Европу. Об этом он написал на своей страничке в Facebook.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР И тебя вылечат

По его мнению, все усилия для того, чтобы вернуть России голос в ПАСЕ прилагает, в частности, французская делегация. Емец считает, что Украина должна быть «более жесткой» — ЕС «не может не знать, как опасна политика России».

Депутат подчеркнул, что в ПАСЕ у России «мощное лобби». «Каждый вопрос относительно Крыма и российской агрессии мы вынуждены выгрызать зубами. К сожалению, руководящие органы ПАСЕ и фракций/групп очень неровно дышат в сторону России», — пишет Емец.

Снять санкции с России в ПАСЕ, — это легализовать «агрессию России», констатировал парламентарий. «Европа отступилась от своих принципов и продала Украину», — заявил он.

Ранее 23 июня вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что «неприятно поражена» запланированными дебатами в ПАСЕ относительно России.