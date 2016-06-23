Курск, 23 июня, 2016, 13:22 — ИА Регнум. Пять человек, получивших ранения в результате аварии на трассе «Крым» в Курской области, доставят для лечения в Курск. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Walleigh В травматологическом центре

Сейчас семь пострадавших, в том числе подросток 2006 года рождения, находятся в Фатежской районной центральной больнице. У всех пострадавших — ушибы и переломы, двое получили тяжелые травмы и являются нетранспортабельными. Пятерых пострадавших планируется доставить в Курск — сейчас вопрос об этом решается.

Также, сообщили в МЧС, решается вопрос о встрече и размещении родственников погибших и пострадавших. Личности погибших устанавливаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рано утром 23 июня на трассе «М-2 Крым» возле населенного пункта Верхний Любаж в Фатежском районе Курской области столкнулись микроавтобус и фура. В результате пять человек, находившихся в автобусе, все граждане Украины, погибли, еще семь, также граждане соседнего государства, получили травмы. Предварительно, причиной аварии стал выезд микроавтобуса на встречную полосу движения. По факту аварии возбуждено уголовное дело.