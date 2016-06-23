Ставрополь, 23 июня, 2016, 13:21 — ИА Регнум.



Цитата из к/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». реж Элем Климов. 1964. СССР Товарищ Дынин и пионервожатая Валя

В Ставропольском крае во время проверки летних лагерей после гибели детей в Карелии вскрылись нарушения в пришкольных лагерях города-курорта Ессентуки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Так, в ряде пришкольных лагерей не обрабатывается уборочный инвентарь, не проводится ежедневная дезинфекция, не косится трава на спортивных площадках, своевременно не убирается мусор, а кое-где сжигается мусор в мусоросборнике прямо на территории лагеря. Это создает угрозу жизни и здоровья детей.

Кроме того, выявлено нарушение организации питьевого режима детей.

В целом нарушаются законы об основах охраны здоровья, об образовании и требования СанПиН.

В отношении 13 должностных лиц возбуждены дела об административном правонарушении, в адрес руководителей детских объектов отдыха внесены представления с требованием об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к ответственности.

Напомним, после гибели 18 июня детей в детском лагере «Парк-отель Сямозеро» в Карелии в Ставропольском крае началась масштабная внеочередная проверка всех мест летнего отдыха детей на Ставрополье. В ней принимают участие органы прокуратуры и МЧС.

На учет взяты все 676 летних оздоровительных учреждений. В апреле — мае было выявлено 333 нарушения из которых устранено 295 (89%).

Напомним, при попытке пройти водный маршрут на карельском Сямозере погибли 14 детей. После этого проверки детских летних лагерей начались практически по всей России.