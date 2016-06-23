Москва, 23 июня, 2016, 13:21 — ИА Регнум. Центральный банк России (ЦБ РФ) с 22 июня аннулировал лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию 5 негосударственных пенсионных фондов (НПФ) — «Первый национальный пенсионный фонд», «Уральский финансовый дом», «Мечел-фонд», «Церих» и «НПФ Металлургов». Об этом говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

В сообщении Банка России уточняется, что основанием для аннулирования лицензий у НПФ послужили нарушения требований федерального Закона «О негосударственных пенсионных фондах» в части распоряжения средствами пенсионных накоплений с нарушением требований, а также неоднократного в течение года нарушения требований к распространению, предоставлению или раскрытию информации, предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами РФ.

Отметим, что теперь во всех 5 НПФ введена временная администрация.