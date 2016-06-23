Москва, 23 июня, 2016, 13:22 — ИА Регнум. Проверки детских летних лагерей, где отдыхают ребята из московских семей, начинаются 23 июня. Соответствующий приказ подписал глава департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Петросян, сообщает пресс-служба департамента.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский лагерь

Согласно документу, в оздоровительных лагерях проверят условия проживания детей, содержания программ и соблюдение требований безопасности.

«Представители Департамента в составе восьми комиссий выехали в Республики Крым и Адыгея, Ярославскую, Рязанскую и Смоленскую области, где проведут проверки 13 оздоровительных организаций», — говорится в сообщении.

Предварительные результаты проверок станут известны в начале следующей недели, кроме того, вопрос о возможном проведении независимого контроля оздоровительных лагерей будет поднят на встрече с представителями общественных организаций, которая состоится в ближайшее время.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Ольга Грачева заявила о том, что вседетские лагеря, имеющие контракты с мэрией Москвы, будут проверены в течение ближайших нескольких дней.

Она также сообщила, что около 100 детей из Москвы продолжают отдых в Адыгее, 454 в Крыму, 238 в Краснодарском крае, 374 в лагерях Центрального федерального округа, кроме того, в Карелии находится на отдыхе 207 ребят.