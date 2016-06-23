Владикавказ, 23 июня, 2016, 13:18 — ИА Регнум. Руководитель фракции партии «Патриоты России» в парламенте Северной Осетии Маргарита Кулова вошла в состав народного правительства, сформированного по инициативе общероссийской политической партии «Патриоты России». Как сообщает 23 июня корреспондент ИА REGNUM, на организационном заседании кабмина ее назначили министром финансов.

parliament-osetia.ru Маргарита Кулова

Как рассказала Маргарита Кулова, народному правительству в состав, которого вошли известные в нашей стране люди, был представлен на обсуждение «План Геннадия Семигина». Данный документ содержит 12 практических задач, которые требуют немедленного решения. Это здоровье нации, достойный уровень жизни каждого человека, жилищная проблема, вопросы семьи и демографии, восстановление доверия к институтам власти и повышение ответственности чиновников. В документе обозначены цели по созданию новой экономической модели развития России, выведению из состояния депрессии субъектов РФ, обеспечению доступного и качественного образования, личной безопасности каждого российского гражданина и национальной безопасности Российской Федерации», — рассказала Кулова.

По ее словам, на заседании руководитель народного правительства и лидер партии «ПР» Геннадий Семигин заявил, что экономика страны сегодня не служит конкретному человеку, не работает на него. Маргарита Кулова подержала «План Семигина».

Напомним, что кандидат экономических наук Маргарита Кулова возглавляет в парламенте Северной Осетии вторую после единороссов по численности фракцию «Патриоты России», в которой насчитывается 15 депутатов. Она является инициатором ряда республиканских законов в сфере экономики. Лидером регионального отделения партии «ПР» России является известный в республике политик Арсен Фадзаев.